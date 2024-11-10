محافظ الشرقية يشهد عملية إنزال مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عملية إنزال مليون زريعة أسماك بلطي نيلى ببحر مويس بمدينة الزقازيق كمرحلة أولى من المخصص للمحافظة بإجمالي 6 مليون زريعة أسماك خلال خطة العام المالي 2024 /2025 م، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو العمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة لتوفير الأسماك بكميات كبيرة ودعم مهنة الصيد وتوفير فرص عمل للصيادين وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة علي مهنة الصيد .

تعرف المحافظ من هبه عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام عن كمية وأنواع الزريعة ، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم إستلام دفعة جديدة من أسماك البلطي النيلي بعدد ٢ مليون زريعة من إجمالي ٦ مليون زريعة تم تخصيصهم للمحافظة ، منهم مليون بلطي نيلي من مفرخ صان ومفرخ العباسة تم إنزالهم اليوم ببحر مويس بمدينة الزقازيق ، و٥٠٠ ألف زريعة من مفرخ صان الحجر من المقرر إنزالهم ببحر أبو الأخضر بمركز فاقوس ، بجانب ٥٠٠ ألف زريعة بلطي نيلي أخرين من مفرخ العباسة سيتم إنزالهم بترعة الإسماعيلية بمركز بلبيس ، مشيره إلى أن الشرقية تُعد أول محافظة مدرجة في خطة تنمية المصايد الطبيعية لعام ٢٠٢٤م .

أكد المحافظ على ضرورة الإهتمام بتنمية الثروة السمكية والتوسع فى إنشاء منافذ لتسويق الأسماك وطرحها فى الأسواق أمام المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتنفيذاً لخطة الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة بوضع ملف الإستزراع السمكى على قائمة أجندتها الوطنية باعتباره أحد محاور التنمية فى القطاع السمكى والأمن الغذائي .

قدم الصيادون الشكر لمحافظ الشرقية لإهتمامه بتنمية الثروة السمكية والتي تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي وأحد مصادر البروتين الآمن الذى يوفر الإحتياجات الغذائية داخلياً وينمي صناعات أخرى بجانبه.

حضر عملية الإنزال اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس فخري عياد مدير عام المفرخات بجهاز تنمية البحيرات ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وهبة عبد التواب مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة ، والمهندس متولي المريشي مدير مفرخ صان الحجر السمكي ، والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق ، والمهندس متولي عبد الواحد مدير مفرخ العباسة ، والمهندس عليوة سلامة مدير إنتاج مفرخ العباسة ، وعبد الفتاح عبد النبي شيخ الصيادين بالمحافظة ، وعدد من الصيادين.