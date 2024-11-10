الصحة اللبنانية: 3 شهداء وجريحان جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي

أعلنت الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، سقوط 3 شهداء وجريحان جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي.

وفي سياق متصل،ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مجزرةً جديدةً بحق المدنيين في جباليا، شمالي قطاع غزة، حيث ارتقى 33 شهيداً، بينهم 13 طفلاً، في استهداف منزل يؤوي عشرات النازحين في شارع غزة القديم في جباليا البلد.

وذكّر الدفاع المدني بأنّ "جيش" الاحتلال هاجم طواقمه في شمالي القطاع في الـ23 من أكتوبر 2024، وسيطر على مركباته، وشرّد معظم عناصره إلى مناطق الوسط والجنوب، واختطف 9 منهم.

في السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أنّ الاحتلال "يمنع فرق الدفاع المدني من القيام بمهامها، تحت طائلة التهديد بالقصف".