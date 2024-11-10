محافظ القليوبية يلتقي مجموعة من شباب مبادرة "شباب يدير شباب YLY"

التقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم الأحد، بمجموعة من شباب مبادرة "شباب يدير شباب YLY".

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد الفرماوي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والأستاذ محمود شعبان معاون المدير العام ومنسق الكيانات الشبابية بالقليوبية.

يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تحرص المحافظة على عقدها مع الشباب للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم نحو تطوير المحافظة والنهوض بها، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل.

وخلال فعاليات اللقاء استعرض شباب yly جهود وأنشطة المشروع بالقليوبية وما يهدف إليه من تنمية لقدرات الشباب في التواصل والتفاعل لخدمة المجتمع المحلي مع التدريب المستمر على البرامج المختلفة التي تؤهلهم وتنمي قدراتهم الثقافية والاجتماعية و مشاركتهم في تنظيم العديد من الفعاليات الكبرى.

يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة ”YLY” هو أحد المشاريع التطوعية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة خلال عام 2018، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة مستجدات العصر.

واستمع المحافظ لشباب المبادرة ومقترحاتهم حول نشر الأنشطة الرياضية فى المحافظة، وتنظيم الماراثونات الرياضية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات الكبرى التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلى التطرق إلى الاستفادة من آرائهم فيما يخص منظومة القمامة وتدويرها والاستفادة منها في إنتاج الطاقة البديلة، بالإضافة إلى الاستفادة من أفكارهم في تطوير ميادين المحافظة وإعلاء القيمة الجمالية للشوارع ، كما استمع المحافظ أيضا إلى عدد من الشباب لديهم أفكار لتطوير مدينة القناطر الخيرية ووضعها على الخريطة السياحية.

كما حرص المحافظ على دعم الشباب من خلال توفير كل ما يحتاجون إليه للقيام بأنشتطهم داخل المحافظة وتقديم الدعم اللوجيستي للشباب كما حرص المحافظ أيضا على اندماج الشباب مع الجهاز التنفيذي وخاصة بالمجلس التنفيذي للمحافظة للمشاركة الفعليه في اتخاذ القرارات التي تخص المحافظة، مطالبا إياهم بالمشاركة في تنظيم جميع الفاعليات التي تقوم المحافظة بإقامتها في المناسبات المختلفة.

وخلال اللقاء استمع محافظ القليوبية لعدد من الشباب والرد على تساؤلاتهم ،مشيدا بجهود الشباب المتطوع والمشاركة في بناء الوطن مع اهتمام القيادة السياسية بهم وأنه لن يبنى الوطن الا بسواعد وعقول أبنائه خاصة من خلال عزيمة وإرادة الشباب الواعي ،مع الترحيب بإقامة المزيد من الفعاليات على أرض القليوبية ،متمنيا لهم مستقبلاً أفضل إن شاء الله.

كما حرص محافظ القليوبية على التقاط الصور التذكارية مع شباب مشروع yly بالقليوبية متمنياً لهم دوام التوفيق.

محافظ القليوبية يلتقي الشباب

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