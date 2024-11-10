كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا تحصد المركز الثاني في مهرجان الكرازة المرقسية للأعمال المسرحية

فاز فريق المسرح من مرحلة الجامعيين والخريجين بكنيسة الأنبا بيشوي والأنبا بولا الطموهي بشاهين الجديدة بالمنيا، برعاية الأنبا مكاريوس، بالمركز الثاني في مجال الأعمال المسرحية باللغة القبطية ضمن مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2024 تحت شعار "الرب نوري وخلاصي"، وقدم الفريق مسرحية بعنوان "إيمان جبار"، تروي قصة الشهيد يعقوب المقطع من تاريخ الكنيسة القبطية.

وأشرف القس بيشوي نادي على العرض المسرحي الذي أعده وأخرجه الشماس الإكليريكي مينا سامي، مستعينًا بفريق موهوب من أبناء الكنيسة ،و استخدم العرض ملابس وشخصيات تاريخية، وإضاءة وديكور مدروسين، وفنونًا بصرية لدعم سرد القصة، بإشراف الشماس مرقص القمص دميان والشماس سامح سعد والخادمة ميمي سامح.

كما تميزت الكنيسة بحصولها على المركز الثاني لمرحلة إعدادي، والمركز الثاني لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودرع التميز للابنة مايوركا سامح عن الألحان الفردية في المرحلة الابتدائية.