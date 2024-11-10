بالصور.. ضبط 895 كيلو جرام سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالأقصر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، من ضبط 630 كيلو جرام سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 265 كيلو جرام سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن الغير مرخصة، بإجمالي 895 كيلو متنوعة، وذلك خلال حملات مكبرة على الأسواق التجارية والمخازن لمعرفة مدي التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية، وفي إطار تكثيف الدور الرقابى على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم الأحد، أنه تم شن عدة حملات خلال عطلة الأسبوع، أسفرت عن ضبط عدد ٢٥ جردل مخللات ومش مجهول المصدر بدون فواتير ومستندات داخل إحدى المخازن بناحية شرق السكة الحديد بندر الأقصر بإجمالي وزن ربع طن، كما تم ضبط 38 كرتونة مقرمشات بإجمالي وزن 380 كيلو جرام.

ضبط ربع طن سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص

وأضاف مختار، أنه تم شن حملة تموينية بدائرة بندر الأقصر، أسفرت عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية الكرنك لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط إجمالي وزن قدره ٢٦٥ كيلوجرام سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن ( مربى - شيكولاته معدة للفرد - صلصة طماطم - مايونيز - أكياس ينسون وكراوية - عسل أسود)، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محاضر بكل واقعة على حدة.

وتابع وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن تلك الحملات تأتي في إطار الجهود التى تقوم بها المديرية لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمخازن والمحلات التجارية لتعقب ومنع حدوث المخالفات التي تمس الأمن الغذائي وصحة المواطن، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية.

كما أكد مختار، على أن قطاع التموين من الجهات الحيوية الرقابية التي لا تحصل على إجازات خلال العطلات والأعياد، وأن العمل يتم خلال أيام الأسبوع صباحا ومساء لخدمة ورضاء المواطنين، مشيراً إلى أن وجود مفتش التموين في الشارع يعطي ثقة للمواطن في الأسواق والمنتجات المعروضة ويؤكد على قوة ردع للمخالفين والخارجين على القانون.

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