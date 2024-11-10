القاهرة الإخبارية: أكثر من 10 غارات جوية إسرائيلية على لبنان خلال الساعة الماضية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك توترات كبيرة على المستوى الميداني في لبنان، إذ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات على منطقة جبيل صباح اليوم الاحد، وهذا الاستهداف يعد الأول من نوعه في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال استهدف منزلا مأهولا بالسكان في منطقة تسمى بـ«علمات» بقضاء جبيل في محافظة الشمال.

وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية خاصة من بيروت عبر القاهرة الإخبارية، أن جبيل تقع في شمال العاصمة اللبنانية بيروت، ولا علاقة بها بمناطق التوترات بالجنوب، بل على عكس هي من أكثر البلدات التي استضافت نازحين على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وتابع: «حتى الآن لم يتم تحديد حجم الإصابات والضحايا جراء هذا الاستهداف»، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية على مدينة بعلبك وأيضا بلدة سرعين في البقاع شرقي لبنان، موضحا أنه هناك أكثر من 10 غارات جوية إسرائيلية خلال الساعة الماضية فقط على العديد من البلدات سواء في الجنوب اللبناني والبقاع شرقي لبنان، وأيضا في بعلبك في الشمال الشرقي للبلاد.