البورصة تواصل ارتفاعها منتصف تعاملات الأحد

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الأحد، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.47%، ليصل إلى مستوى 31,413.01 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.48%، وصولًا إلى مستوى 3,276.31 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.98%، وصولًا إلى 8,326.23 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.83%، ليصل إلى مستوى 11,599.77 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستوى 8,326.23 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.5%، مسجلًا 8,326.23 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.85%، وصولًا إلى 6,818.29 نقطة.