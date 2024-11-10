سمير عدلى ممثلا عن الأهلي في اجتماع "فيفا" التنسيقي لكأس إنتركونتيننتال

يسافر سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلى إلى قطر اليوم الأحد لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ممثلًا ‏عن النادي.‏

ويشارك الأهلي في الاجتماع التنسيقي لـ"فيفا" المقرر عقده في قطر ‏يوم 13 نوفمبر الجاري، والخاص بمباراتي نصف نهائي ونهائي بطولة كأس القارات ‏إنتركونتيننتال في شهر ديسمبر المقبل.‏

وتوج الأهلي بكأس القارات الثلاث " إفريقيا – آسيا - المحيط الهادئ بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

ويلعب الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس على كأس التحدي في ‏قطر، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال.