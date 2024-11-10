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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سمير عدلى ممثلا عن الأهلي في اجتماع "فيفا" التنسيقي لكأس إنتركونتيننتال

سمير عدلي المدير
سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلى
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يسافر سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلى إلى قطر اليوم الأحد لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ممثلًا ‏عن النادي.‏

ويشارك الأهلي في الاجتماع التنسيقي لـ"فيفا" المقرر عقده في قطر ‏يوم 13 نوفمبر الجاري، والخاص بمباراتي نصف نهائي ونهائي بطولة كأس القارات ‏إنتركونتيننتال في شهر ديسمبر المقبل.‏

وتوج الأهلي بكأس القارات الثلاث " إفريقيا – آسيا - المحيط الهادئ بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

ويلعب الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس على كأس التحدي في ‏قطر، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال.

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