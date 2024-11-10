ممدوح عبدالعليم.. مشوار فني ومسيرة إنسانية «محطات في رحلة المحترم»

تحل اليوم الموافق ١٠ نوفمبر، ذكري ميلاد الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، والذي قدم للفن الكثير من الأعمال الفنية الهامة، خلال رحلته بين السينما والدراما، ولاقت أدواره شعبية كبيرة بين جمهوره، وعلي المستوي الإنساني كان نموذج للفنان والزوج "المحترم"، كما وصفته زوجته الإعلامية شافكي المنيري والتي كتبت عنه كتاب بعد رحيله "أيام في بيت المحترم".

البداية مع الفن

بدأ الفنان ممدوح عبدالعليم رحلته الفنية مبكراً، حيث قدم الأدوار في الأعمال التلفزيونية وهو طفل صغير، ورغم أنه تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلا أنه اتجه إلى مجال التمثيل، ليقدم أدوار علي مستوي السينما والدراما، وحقق نجاحاً كبيراً.

مدرسة ممدوح عبدالعليم الفنية

قدم الفنان ممدوح عبدالعليم نموذج فني متفرد، وطابع في الأداء خاص بماركة فنية تحمل اسمه.

قدم الراحل ممدوح عبدالعليم أدوار فنية، ولكن كانت السمه الغالبه مدرسته الفنية هي التمكن من كل خيوط الشخصية التي يقدمها، للدرجة التي تجعل المشاهد يفهم كل أبعادها وسلوكها الإنساني، وذلك لقدرته علي تقديم كل ما يخدم الحاله الفنية التي تصل بالاداء للتطابق مع الجمهور.

وتمكن الفنان ممدوح عبدالعليم من التنوع الفني في أدواره بشكل كبير، وذلك لقدرته علي تجسيد كل الالوان الفنية، وخلفه جمهور يؤمن بما يقدم من أعمال.

أبرز أدواره الفنية

قدم الفنان ممدوح عبدالعليم عدد كبير من الأدوار الفنية الهامة، ولكن يعد من أبرز الأدوار فيلم "تحت التهديد"، وقدم فيه شخصية انتهازيه تبتز فتاه بتسجيل مصور، واجبارها علي مشاركته في أعمال السرقات، وقدم الشخصية بإبداع فني كبير.

ممدوح عبدالعليم

وفي شخصية رفيع العزايزي بمسلسل "الضوء الشارد"، قدم الراحل ممدوح عبدالعليم ملحمة فنية متكالمة، بشخصية تحمل القوة والتجبر وكبير عائلته وبلدته، وبين الجانب الرومانسي علي النقيض من كل أفعال كبير البلده، وقدم الشخصية بأداء أبهر الجمهور، وأصبحت عالقة في الأذهان حتي الآن.

ممدوح عبدالعليم

وفي الكوميديا نجح عبدالعليم في تقديم أحد أشهر الافلام السينمائيه الكوميدية "بطل من ورق"، وهو ما يؤكد حالة الابداع والتنوع الفني للراحل ممدوح عبدالعليم.

ممدوح عبدالعليم

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان ممدوح عبدالعليم الكثير من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "تحت التهديد، البرئ، بطل من ورق، سمع هوس، المتمرد، الشجعان"، وعلي مستوي الدراما قدم العديد من الأعمال أبرزها مسلسل "ليالي الحلمية، خالتي صفيه والدير، أهل القمة، الضوء الشارد، الفريسة والصياد، شط اسكندريه، ابيض في ابيض".

شافكي المنيري"ايام في بيت المحترم"

أهدت الإعلامية شافكي المنيري، كتاب لزوجها الراحل الفنان ممدوح عبدالعليم، وذلك بعد وفاته، يحمل عنوان "أيام في بيت المحترم"، وهو الوصف الذي قالت عنه شافكي المنيري أنها لو لخصت حياتها داخل منزل هذا الرجل علي المستوي الإنساني، لن تجد كلمة اصدق من كلمة المحترم.

شافكي المنيري

وتابعت المنيري أن الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، هو علي الزوج والاب الذي يقدس التعامل بالرفق واللين طوال الوقت، ويقدم كل الدعم لأفراد أسرته، ويساعد علي توفير الحاجة الهادئة في أجواء من الرقي والتحضر، وهو ما كان سبباً في محاولة تقديرها له بعد رحيله بكتاب عن المحترم ممدوح عبدالعليم.