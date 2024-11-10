رئيسة تنزانيا والنائبة رشا قلج يفتتحان الدورة الـ11 من قمة "ميرك أفريقيا آسيا 2024"

افتتحت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية، الدورة الحادية عشرة من قمة "ميرك أفريقيا آسيا "، تحت رعاية رئيس جمهورية تنزانيا، وبالتعاون مع حكومة تنزانيا وبمشاركة العديد من الشخصيات الدولية منهم الدكتور فرانك ستانغنبرغ-هافيركامب، و 15 سيدة أولى كضيفات شرف ومتحدثات رئيسيات في المؤتمر السنوي للمؤسسة الدولية.



كما شارك أكثر من 6000 مقدم رعاية صحية وصناع سياسات وإعلاميون من أكثر من 70 دولة ناطقة بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية في هذا الحدث بنموذج هجين للاستفادة من خمس جلسات علمية واجتماعية متوازية لتعزيز القدرات الصحية وزيادة الوعي في 44 تخصصًا طبيًا حرجًا.



واحتفلت النائبة رشا قلج بمرور 7 سنوات على تأسيس ميرك الدولية وبالرحلة التنموية التي استمرت 12 عامًا لبرامجها خلال "لوميناري 2024" بالتعاون مع حكومة تنزانيا.

وأكدت الدكتورة رشا قلج: "يسعدني أن تكون فخامة الرئيسة سامية سولوهو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا، هي من تفتتح مؤتمرنا السنوي وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لشركائنا في حكومة تنزانيا لدعمهم المتواصل لإنجاح هذا الحدث كما أنني فخورة باستضافة ضيفات الشرف والمتحدثات الرئيسيات، السيدات الأوليات من دول إفريقية وآسيوية، اللاتي يعملن كسفيرات لمبادرة "ميرك أكثر من مجرد أم" لقد تبادلنا الخبرات وناقشنا تأثير برامجنا الهادفة في تحسين رعاية المرضى وزيادة الوعي حول قضايا صحية واجتماعية هامة خلال هذه القمة الهامة.



وأضافت الدكتورة رشا قلج: "نفخر بأننا قدمنا أكثر من 2080 منحة دراسية للأطباء من 50 دولة في 42 تخصصًا طبيًا حرجًا مثل الأورام، السكري، الغدد الصماء، طب القلب، العقم، التلقيح الصناعي، الطب الجنسي والتناسلي، طب الأطفال، الطب النفسي السريري، وغيرها. العديد منهم أصبحوا أول المتخصصين في بلدانهم."



كما تضمن المؤتمر تدريبًا إعلاميًا للصحفيين في إفريقيا حول دور الإعلام في التأثير على المجتمعات وتعزيز التغيير الثقافي في قضايا اجتماعية وصحية مثل كسر وصمة العقم، دعم تعليم الفتيات، مكافحة العنف القائم على النوع، مكافحة زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وزيادة الوعي حول السكري وارتفاع ضغط الدم.