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الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ 502 ندوة توعوية حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بالمنيا

ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”

ندوات توعوية
ندوات توعوية
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أوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إدارة الإرشاد البيطري نظمت 502 ندوة توعوية خلال شهر أكتوبر الماضي، استفاد منها نحو 23,000 مواطن، بهدف التوعية بخطورة الأمراض المشتركة وكيفية الوقاية منها، حيث تم تنظيم الندوات في المؤسسات الصحية والمراكز الطبية والمدارس ومجالس المدن، إضافة إلى القوافل المجانية، وذلك بمختلف مراكز المنيا التسعة.

وأشار مدير المديرية إلى أن الندوات تناولت أيضاً أهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية والتأمين على الماشية لدعم المنظومة الخدمية للطب البيطري، كما شملت توجيهات حول التربية المنزلية الآمنة للطيور والحيوانات الأليفة، وأسس اختيار اللحوم وحفظها لتجنب التلوث وضمان سلامة الغذاء، وذلك تحقيقاً لأهداف المبادرات الرئاسية في تحسين مستوى الوعي الصحي للأفراد.

 

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الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان المبادرات الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان مديرية الطب البيطري بالمنيا ندوة توعوية مديرية الطب البيطري