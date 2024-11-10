"إيتا إيروايز" الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

أعلنت شركة "إيتا إيروايز" الإيطالية، تمديد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 12 يناير المقبل.



وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، أن شركات الطيران من حول العالم مستمرة في تعليق رحلاتها إلى إسرائيل والمنطقة مع استمرار تصاعد المواجهات والقصف المتبادل بين تل أبيب وحزب الله، وذلك في إطار الحرب المستمرة في المنطقة.

وكانت العديد من شركات الطيران الدولية قد أعلنت، مطلع أغسطس، تعليق رحلاتها إلى تل أبيب بعد إعلان إسرائيل حالة التأهب الأمني، ومن بينها شركة الطيران الفرنسية "آير فرانس" وشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" وشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية وشركة الطيران الأيرلندية "اير لينجوس" والخطوط الجوية البريطانية، وذلك تحسبا لأي تصعيد إضافي في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق الرحلات الجوية قد أثر بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، الذي يعتمد بشكل رئيسي على الاتصال الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن الشركات التكنولوجية في إسرائيل تواجه صعوبة في تلبية احتياجات المستثمرين بسبب نقص الرحلات الجوية، في الوقت الذي تعد فيه شركة "إل عال" الإسرائيلية هي الشركة الوحيدة التي لا تزال تشغل رحلات، ولكن بأسعار مرتفعة.

وأشارت إلى أن هناك قلقا في أوساط كبار الشخصيات في قطاع الاستثمار الإسرائيلي بسبب التحديات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا نتيجة اضطراب الرحلات الجوية، محذرين من أن ذلك قد يتسبب في تأخيرات كبيرة وتحديات حادة في حال عدم إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة.