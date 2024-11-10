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الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

حملات أمنية
حملات أمنية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2761) مخالفة مرورية متنوعة.  
فى مجال الأمن العام : ضبط (37) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (288) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية  تزوير مستندات: ضبط 9 قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الداخلية قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية ضبط 9 قضايا جرائم الهجرة غير الشرعية الحملات الأمنية