ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2761) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام : ضبط (37) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (288) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية تزوير مستندات: ضبط 9 قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.