تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ 1299 مواطنًا بقرية ههيا بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في مختلف المراكز، وذلك في إطار مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارًا لجهود توفير الرعاية الصحية للمواطنين.



وأسفرت القافلة الطبية فى قرية ههيا بمركز المنيا عن الكشف الطبي على 1299 مواطنًا، وصرف العلاج المجاني، وإجراء الفحوصات اللازمة، كما تم تحويل 12 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.



وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا ان القافلة قدمت خدمات طبية شملت 257 حالة جراحة، 286 حالة أطفال، 268 باطنة، 60 نساء، 67 حالة أسنان، 116 مسالك، 121 جلدية، 19 حالة تنظيم أسرة، و105 حالات أنف وأذن، إلى جانب إجراء 212 تحليلًا مختلفًا و6 حالات أشعة عادية، إضافة إلى الكشف المبكر للضغط والسكر على 89 مترددًا، كما تم عقد ندوات تثقيف صحي لـ 167 من أهالي القرية لرفع الوعي الصحي.

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