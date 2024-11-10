التأمين يعتزم إطلاق مجمعة جديدة مخصصة لتغطية الكوارث الطبيعية

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه بصدد العمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل إطلاق مجمعة تأمين جديدة مخصصة لتغطية الكوارث الطبيعية، قريبًا.

وأضاف الزهيري، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، أن الاتحاد عمل مع الهيئة لإطلاق مجمعتين تأمينيتين وهما مجمعة التأمين الإجباري في 2019، ومجمعة التأمين على السفر في 2021.

وأشار، إلي رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إلى هذه المجمعات كانت أساسية في إدارة ديناميكيات السوق، وتعزيز المنافسة، وضمان الحوكمة والتغطية العادلة.

وانطلقت فاعليات ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة السياحة والآثار، بعنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين".

ويستضيف الملتقى هذا العام ضيف الشرف وين كلارك، وهو متحدث رئيسي دولي وواحد من أفضل 25 مفكراً مؤثراً في العالم، ومؤسس منصة The Class Management