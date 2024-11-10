تحرير 513 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الفيوم خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر الجاري.

أوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الأسبوع الماضي، من تحرير 513 مخالفة متنوعة.

وأوضح، أنه تم ضبط 9.5 طن سماد مدعم مخصص لوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق، و1150 كجم دقيق بلدي بواقع 23 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم، كما تم ضبط 200 عبوة بويات ومواد طلاء منتهية الصلاحية، و6330 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و336 قطعه غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية.

وأضاف، أنه تم ضبط 150 كجم دجاج مقطع أثناء تعبئتها في أكياس مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، و36864 كيس مقرمشات بدون فواتير تدل على مصدرها، بمخزن سلع غذائية غير مرخص، و29 كجم دجاج متبل، قطع، غير صالح للاستهلاك الآدمي، و800 كجم دهون حيوانية ومصارين فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، وضبط 15 كجم لحوم وقطع دجاج منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و31 علبة سجائر كليوباترا تباع بأزيد من السعر الرسمي، و25 كجم لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و210 كجم سكر ناقص الوزن بأحد المحال التجارية، و369 قطعة أغذية للأطفال وشيكولاتة ومقرمشات وبواقي شيبسي لدى الباعة الجائلين.



وكشف وكيل وزارة التموين، أنه تم خلال الحملات تحرير عدد 310 محضر في مجال المخابز، ما بين تصرف وتجميع دقيق ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة، وغيرها، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار خاصة أسواق الخضار والفاكهة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.