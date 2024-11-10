بالصور.. رئيس أرمنت يناقش سير أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ترأس العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، اجتماعا موسعاً مع رؤساء الوحدات المعنية بالمدينة، وذلك لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأسفر الاجتماع، عن عدة توصيات وهي ضرورة الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية في المهد والتصدى بكل حسم لمواجهتها، وكذلك تواجد كل معدات الحملة في استعداد تام لمواجهة التعديات في أى وقت، وضرورة تضافر الجهود بين الإدارة الزراعية والوحدة المحلية للقضاء علي تلك التعديات.

رئيس أرمنت يناقش سير العمل بملفات التصالح والمتغيرات المكانية

كما ناقش رئيس مدينة أرمنت، سير العمل بملفات التصالح والمتغيرات المكانية للوقوف على ما تم تنفيذه والمعوقات التى تعوق العمل في ملفات التصالح، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل للتصدى ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها فى المهد.

حضر الاجتماع، كلاً من إبراهيم نصير نائب رئيس المركز، والمهندسة هناء العربي المكتب الفني للمحافظ ومدير المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومديري الوحدات الزراعية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة ومديري الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجى ووحدة المتغيرات المكانية بالمركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ومسئولي التنظيم ومديرى مرافق أرمنت الوابورات وأرمنت الحيط بالمركز.

اجتماع رئيس مدينة أرمنت (6)

اجتماع رئيس مدينة أرمنت (1)

اجتماع رئيس مدينة أرمنت (4)

اجتماع رئيس مدينة أرمنت (3)

اجتماع رئيس مدينة أرمنت (5)