أستاذة اقتصاد منزلي تحذر من اقتراب «البلاك فرايداي»: «عروض وهمية»

قالت الدكتورة روضة حمزة، أستاذة الاقتصاد المنزلي، إنّ «البلاك فرايداي» تقترب، لكن هناك بعض النصائح لتجنب المستهلك الوقوع في فخ العروض الوهمية، موضحة أنّه يجب دراسة السوق بشكل محكم وشراء السلع الأكثر احتياجا ليس لمجرد أنها عليها عرض فقط، خاصة السلع الغذائية، بالتالي يجب تحديد الاحتياجات والكمية المناسبة دون إفراط، فضلا عن مراعاة نوعية السلع و معرفة سعرها الحقيقي قبل العروض، والتأكد من أن هناك تخفيض حقيقي.

شراء السلع الأكثر احتياجا مع تجنب العروض الوهمية

وأضافت «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الفرد يجب عليه مراعاة شراء السلع التي يحتاجها فقط دون الانسياق وراء العروض الوهمية في «البلاك فرايداي»، كما يجب معرفة السعر الأساسي للسلعة والتأكد من التخفيض للاستفادة منه دون الوقوع تحت تأثير ضغط سعر السلعة رغم عدم الحاجة إليها.

التواصل مع الجهات المسؤولة في حالة الغش

وتابعت: «يجب عدم شراء الملابس والسلع التي عليها تخفيض رغم أنك لست بحاجة إليها ولم تكن مقاسك، لأن في هذه الحالة لم يكن توفير، كما يفضل مراقبة أسعار السوق قلبها بأسبوعين على الأقل لمقارنة سعر السلعة الأساسي وبعد التخفيض، لكن دوري كمستهلك عند ملاحظة أي غش يجب التواصل مع الجهات المسؤولة مثل حماية المستهلك لحماية نفسي وغيري».