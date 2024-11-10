مجمع اللغة العربية ينعي أ.د.عبدالوهاب عبدالحافظ.. صاحب مسيرة علمية مشرفة

الأحد 10/نوفمبر/2024 - 11:52 ص

نعى مجمع اللغة العربية العالم الكبير أ.د.عبدالوهاب عبدالحافظ (رئيس المجمع، رئيس جامعة عين شمس الأسبق) الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكد مسئولو المجمع أن جنازة الفقيد ستُشيَّع عقب صلاة الظهر من مسجد أبي المكارم أسفل كوبري الفردوس بصلاح سالم.

وفقيد الوسط الأكاديمي والمجمع أ.د.عبدالوهاب عبدالحافظ، صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز؛ فسيادته ميكروبيولوجي زراعيّ. وُلد الدكتور عبد الوهاب محمد عبد الحافظ بمحافظة الدقهلية عام 1937م، وأتم تعليمه قبل الجامعي بمدينة المنصورة، ثم التحق بكلية الزراعة – جامعة عين شمس عام 1959م. وبعد تخرجه عُيِّن معيدًا بقسم الميكروبولوجيا الزراعية بكلية الزراعة، وحصل على الماجستير في الميكروبيولوجيا الزراعية عام 1962م، ثم الدكتوراه في التخصص نفسه عام 1966م، فعيِّن مدرسًا بالكلية، ثم أستاذًا مساعدًا من 1972م، فأستاذًا في عام 1977م. بعد ذلك عمل وكيلًا لكلية الزراعة للدراسات العليا من عام 1985 حتى 1987م، ثم عميدًا للكلية حتى عام 1992م، ثم رئيسًا لجامعة عين شمس من عام 1992 حتى 1997م، ثم أستاذًا متفرغًا حتى الآن.

الخبرات العلمية والعملية:

أشرف الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ على أكثر من ستين رسالة ماجستير ودكتوراه في جامعة عين شمس وعدد من الجامعات المصرية. كما أنه أشرف على تطوير شعبة الميكروبولوجيا بكلية العلوم- جامعة الملك عبد العزيز بجدة 1980 حتى 1985م، وأشرف على عدد من طلاب الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وحصل عدد منهم على درجة الماجستير.

كما أنه عضو مجلس أكاديمية البحث العلمي 1992-1997 ثم من 2004-2008م، وعضو المجلس الأعلى للجامعات كرئيس لجامعة عين شمس 1992-1997م، وعضو المجلس من الخارج 2003-2007م، وعضو مجلس الغذاء والزراعة بالأكاديمية، وعضو هيئة مكتب مجلس الأغذية والزراعة بالأكاديمية، ورئيس شعبة الميكروبولوجيا التطبيقية بالأكاديمية، وعضو لجنة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية – وزارة البحث العلمي والأكاديمية.

المشروعات البحثية التطبيقية الرائدة:

1- شارك في مشروع بحثي بالتعاون بين وزارة الزراعة المصرية وجامعة ميريلاند الأمريكية مدته خمس سنوات انتهى عام 1998 على استخدام البكتيرلوجيا الحيوية في مكافخة الآفات.

2- كان الباحث الرئيسي في مشروع بحثي من خلال مشروع ترابط الجامعات المصرية الأمريكية مع جامعة ميرلاند.

3- شارك في إعداد المشروع القومي للبحوث الزراعية مع مركز البحوث الزراعية المصرية.

الاستشارات العلمية والتدريس والانتدابات:

1- تدريس مقررات ميكروبيولوجيا الأراضي- التخمرات- التغيرات الميكروبية والبيئة الميكروبية.

2- انتداب لجامعة الملك عبد العزيز جدة- المملكة العربية السعودية للتدريس بكلية العلوم بها 1981-1985م.

3- الإشراف على تطوير شعبة الميكروبيولوجيا في كلية العلوم جامعة الملك عبد العزيز بجدة وإعداد اللوائح ونظام الدراسات العليا والإشراف على طلاب الدراسات العليا، وقد حصل طالبين تحت إشرافه على درجة الماجستير.

4- الإشراف على المكتبة القومية الزراعية المصرية، وهي أول مكتبة الكترونية متخصصة في البحوث الزراعية العالمية والمحلية.

5- الإشراف على إنشاء كليات الصيدلة- طب الأسنان- الحاسبات بجامعة عين شمس وكان له دور بارز في إعداد لوائح هذه الكليات وإعداد الكادر العلمي والإداري لها.

6- الإشراف على إنشاء أقسام جديدة في كليات جامعة عين شمس بعضها يقوم بعمل كليات جامعية مثل أقسام وشعب الإعلام والإرشاد السياحي في كلية الآداب وشعبة الإقتصاد كلية التجارة- وتطور لوائح كليات الجامعة المختلفة.

المهمات العلمية والمؤتمرات:

1- المشاركة في عدد كبير من المؤتمرات الدولية والندوات والزيارات العلمية في الولايات المتحدة- وبريطانيا- وبلجيكا- وفرنسا وألمانيا والصين وكوريا والأردن واليمن والسعودية والسودان ولبنان والإمارات العربية واليمن وسوريا....الخ.

2- على المستوى المحلي شاركت في عدد كبير ( أكثر من 200 مؤتمر) علمي في مجالات العلوم الزراعية- التعليم- تطوير الجامعات- علوم الأراضي الميكروبيولوجيا.... الخ.

3- رئيس المؤتمرين الأول والثاني للتنمية الزراعية- كلية الزراعة عين شمس 1989-1990.

4- تمثيل مصر مع عدد من عمداء كليات الزراعة المصرية في مؤتمر تطوير كلية الزراعة جامعة صنعاء باليمن 1991.

5- تمثيل جامعة عين شمس في اجتماعات اتحاد الجامعات العربية في قطر 1991، الأردن 1992، بيروت 1992.

6- شاركت في مؤتمر تطوير جامعات الخليج- الكويت 1993.

7- رئيس مؤتمرات الميكروبيولوجيا التطبيقية التي تعقدها الجمعية العربية للميكروبيولوجيا التطبيقية 2003، 2005، 2007.

8- مقرر شعبة التعليم الجامعي بالمجالس القومية المتخصصة.

9- عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي.

10- عضو مجلس بحوث التنمية – مركز البحوث الزراعية.

11- المشرف على المكتبة القومية الزراعية المصرية حتى 2016.

12- المشرف على المجالس الإقليمية للبحوث والإرشاد الزراعية حتى 2008.

13- مقرر اللجان الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات حتى 2008.

14- عضو لجان الترقيات بمعهد الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية.

15- عضو لجان الترقيات بمعهد بحوث الصحراء حتى 2010.

16- عضو مجلس الجامعات الخاصة منذ إنشائه حتى 2007.

17- عضو اللجنة التخصصية للعلوم والزراعة بالمجلس الأعلى للجامعات.

الجمعيات والهيئات العلمية المنتمي إليها:

* رئيس الجمعية المصرية للميكروبيولوجيا التطبيقية.

* عضو الجمعية المصرية للوراثة.

* عضو الجمعية المصرية للأراضي والمياه.

* عضو شعبة الوراثة بالأكاديمية.

* رئيس شعبة الميكروبيولوجيا التطبيقية بالأكاديمية.

* عضو مجلس بحوث الغذاء والزراعة بالأكاديمية.

• عضو المجمع العلمي.

* عضو مجلس مجمع اللغة العربية.

التقدير العلمي والقومي:

* حاصل على جائزة عين شمس التقديرية عام 1997م.

* وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية لعام 1997م.

* عضو محكمة القيم لمدة عامين.

* عضو المجلس الأعلى للجامعات من الخارج 2003-2007م.

* رئيس الوفد المصري في مشروع التؤامة بين المكتبة القومية الزراعية- مكتبات السودان.

الإنتاج العلمي:

علاوة على الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ونشر أكثر من سبعين بحثًا في المجالات العلمية العالمية والمحلية فقد شارك في تأليف الكتب الآتية:

1- ميكروبيولوجيا الأراضي.

2- ميكروبيولوجيا الأراضي، (مترجم).

3- عالم الميكروبات (مترجم).

4- الميكروبيولوجيا التطبيقية.

5- أساسيات الميكروبيولوجيا الصناعية.

6- الأغذية المتخمرة وعلاقتها بصحة الإنسان.

7- الإنزيمات الميكروبة وتطبيقاتها في الصناعة والطب.

8- عالم البكتريا.

نشاطه المجمعي:

اختير الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2012م. وعمل مقررًا للجنة علوم الأحياء والزراعة بالمجمع. كما أنه عضو لجان الجيولوجيا – والنفط – وعلوم البيئة. وهو عضو هيئة مكتب المجمع. شارك في إعداد الموسوعة الزراعية في أكثر من 1000 صفحة بالتعاون مع الأستاذ الدكتور محمد على أحمد – مجمع اللغة العربية.