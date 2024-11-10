تشتعل المنافسة بين تشيلسي وأرسنال ضمن منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتسابق الفريقان على الفوز، باعتبار أن خسارة النقاط تعني تقليص حظوظهم في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «تحت شعار لا بديل عن الفوز.. مباراة ديربي ساخنة بين تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي»، إذ إن هناك منافسة بين تشيلسي وأرسنال ضمن منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يخوض كلا الفريقين المباراة تحت شعار «لا بديل سوى الفوز»، إذ يعلم كل منهما أن خسارة المزيد من النقاط تعني تقليص حظوظهم في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

الفريقان يتساوى في الرصيد بـ18 نقطة، علما بأنّ كلا الناديين حققا 5 انتصارات و 3 تعادلات، وتلقي خسارتين خلال مسيرتهما بالمسابقة في الموسم الحالي، كما يبحث أرسنال على العودة لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، والتي شهدت خسارته خارج ملعبه أمام بورنموث و نيوكاسل يوناتيد وتعادله مع ضيفه ليفربول.

ألام فريق المدرب الأسباني ميكيل أرتيتا تضاعفت في الفترة الأخيرة عقب خسارته الموجعة أمام مضيفه انتر ميلان الإيطالي في دوري الأبطال، ليكتفي الفريق الملقب بالمدفعجية بتحقيق فوزين فقط مقابل تعادل وحيد و3 هزائم في لقائاته الستة الأخيرة بمختلف المسابقات.