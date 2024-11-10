ads
الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. فريق مسار يواجه حامل اللقب ماميلودي صنداونز بدوري أبطال إفريقيا

فريق مسار للكرة النسائية
فريق مسار للكرة النسائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد فريق مسار لكرة القدم النسائية، اليوم الأحد، لمباراته أمام حامل اللقب ماميلودي صنداونز بدوري أبطال إفريقيا، كممثل لمصر.

ويستهل الفريق مباراته امام ماميلودي صنداونز، قبل أن يواجه إيدو كوينز في الجولة الثانية يوم 13 نوفمبر، ثم يختتم المجموعة بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي يوم 16 نوفمبر.

وأسفرت القرعة للدوري عن تقسيم الفرق على النحو التالي:- المجموعة الأولى ضمت كلًا من الجيش الملكي (المغرب) – نسور المدينة (السنغال) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا).

وضمت المجموعة الثانية كلا من: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – FC مسار (مصر) – البنك التجاري (إثيوبيا) –إيدو كوينز (نيجيريا)،ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن تستمر منافسات دوري إفريقيا  حتى 23 نوفمبر .

مسار فريق مسار لكرة القدم النسائية دوري أبطال أفريقيا