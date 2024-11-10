الفيوم: إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بسنورس

شن الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة سنورس، حملة بالتنسيق مع مديرية الزراعة، ووحدة المتابعة الميدانية، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مركز سنورس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

رصدت الحملة 7 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية الشوبك التابعة لمركز سنورس، منها عدد 4 حالات لأسوار بالبلوك الأبيض بارتفاع 1.5 متر حول الأراضي الزراعية بإرتفاع 1.5 متر على مساحة 8 قراريط، وعدد 3 مباني بالبلوك الأبيض على مساحة قيراط ونصف من الأراضي الزراعية، وتم إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الفيوم، أنه لا تهاون مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، موجهاً بتكثيف المرور الميداني بمختلف الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، والمتابعة الدورية المستمرة لرصد أية أبنية أو تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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