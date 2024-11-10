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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10سنوات لعاطلين في شروع قتل محاسب بالنزهة

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 10سنوات في الشروع بقتل محاسب، وسرقة مبلغ مالي بحوزته بمنطقة النزهة.

وكان قسم شرطة النزهة، تلقي بلاغا باستقبال مصاب باحدي المستشفيات، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ ، وسؤال المجني عليه تبين قيام شخصين، بالتعدي علي محاسب وسرقته .
وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين ،وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ،القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية ،وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المجني عليه والشروع في قتله، وحيازة سلاح أبيض مطواه ،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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