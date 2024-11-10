محافظ الأقصر: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات

أعلن المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية بملف تقنين أراضى الدولة.

وأكد المحافظ، أنه وجه بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى أنّ حملات الإزالات مُكثفة ومُتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق محافظة الأقصر في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال المقبلة.

إزالة 515 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الأولى

وكانت محافظة قد أعلنت أنه تم إزالة 515 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، وتضمنت الحالات (297 حالة تعد على مساحة 198773 متر من أراضي أملاك الدولة + 186حالة على مساحة 7939 فدان و16 سهم و11قيراط أرض زراعية خاصة ) ، بالإضافة إلى 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 6825 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

محافظ الأقصر: انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة

وكان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، قد أعلن جاهزية جميع مراكز المحافظة للبدء في الموجة 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، التي انطلقت منتصف شهر أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 27 ديسمبر القادم، لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، إلى جانب إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية.

وأشار المحافظ، إلى أن الموجة الـ 24 يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 أكتوبر الماضي وانتهت في الأول من نوفمبر الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الجاري، وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات في إطار توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.