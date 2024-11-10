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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بالتعدي على شخص في الإسكندرية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورتين تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام عدة أشخاص بالتعدى عليه وآخرين ، مُحدثين إصابتهم مُستخدمين سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية من الشاكى (عامل بقاعة حفلات – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس بداخلها مياه على سيارة "ميكروباص" كان يستقلها وحال قيامه بمعاتبتهم تعدوا عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بخدوش بإستخدام سلاح أبيض. 
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص) .
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالإسكندرية فيس بوك أكياس بداخلها مياه على سيارة