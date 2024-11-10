الرقابة المالية تعتزم إصدار قرارات منظمة لتعامل الشركات مع شكاوي العملاء

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق التأمين بدأ في عام 1800 تقريبا وهناك الكثير من الأمور المتعلقة بقطاع التأمين المتغلغلة جزورها في السوق المصري وبالتالي النمو لابد أن يرتبط بالتطور التكنولوجي للاستمرار ففي جذب العملاالعملاء .

وأوضح خلال مؤتمر راندفو شرم الشيخ السادس بشرم الشيخ بحضور وزير التموين شريف فاروق ونيفين جامع وزيرة الصناعة الأسبق وعلاء فاروق رئيس اتحاد التأمين المصري ، إن التطوير المؤسسي والتكنولوجي سيمكننا من استصدار شرائح جديدة من العملاء التى تحولت الى عقول رقمية تواكب المستقبل ومن ثم توسع قطاع التأمين لابد ان يكون لدية قواعد بيانات وأنظمة تكنولوجية منضبطة مع الالتزام بقواعد الأمن السيبراني وحماية البيانات والوثائق التأمينية، وتحقيق الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح لها للتدخل لحماية الأسواق ووقف الخسائر المفاجأة الغير قابلة للمعالجة.



وأشار الى انه سيتم إنشاء لجان إلزامية بالشركات لقيادة التحول الرقمي في الشركات، ومن ثم بدأ القطاع ادراك هذا الأمر، لحماية حقوق حملة الوثائق، مؤكدا قريبا ستصدر القرارات المنظمة لتعامل الشركات مع شكاوي العملاء بشكل إلزامي .



وانطلقت اليوم النسخة السادسة من الملتقى السنوي للتأمين وإدارة التأمين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة السياحة والآثار.

ويواصل الاتحاد المصري للتأمين تحضيراته النهائية لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، تحت عنوان: "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"



ويستضيف الملتقى هذا العام ضيف الشرف وين كلارك، وهو متحدث رئيسي دولي وواحد من أفضل 25 مفكراً مؤثراً في العالم، ومؤسس منصة The Class Management

كما تقام على هامش فعاليات الملتقى العديد من المسابقات الرياضية والتي ينتظرها ويستمتع بها المشاركون كل عام ومن ضمنها: مسابقة كرة القدم، مسابقة تنس ارضي، مسابقة تنس الطاولة.

