العراق: القبض على 4 إرهابيين شرقي محافظة صلاح الدين

أعلن قائد عمليات شرق محافظة صلاح الدين العراقية اللواء الركن علي مثجل المالكي، اليوم الأحد، القبض على 4 إرهابيين، في عمليات أمنية في "وادي الشاي" و"الزركة".



وقال المالكي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "قيادة عمليات شرق صلاح الدين والوحدات الملحقة بها من الحشد الشعبي والدوائر الأمنية الأخرى، قامت بتنفيذ فعاليات أمنية ضمن قاطع المسؤولية، وفقًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة، بهدف تحديد مواقع الإرهابيين وتعزيز الوجود الأمني في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "تم نصب سيطرات مشتركة بين الجيش والشرطة والدوائر الأمنية الأخرى؛ ما أسفر عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في منطقة داقوق".