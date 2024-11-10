شركة طيران فرنسية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 26 ديسمبر

ذكر موقع «إسرائيل اليوم» العبري، أنّ إحدى شركات الطيران الفرنسية أعلنت إلغاء جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 ديسمبر المقبل، وسط استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في إسرائيل مع تصاعد الحرب على جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان.

يُشار إلى أن تصاعد حدة الغارات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل جعل إسرائيل مضطرة إلى إغلاق مطار بن جوريون في شكلٍ موقت، وسط دوّي صافرات الإنذار في تل أبيب والجليل الأعلى وخليج حيفا وشمال الجولان.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثاني، والتي استشهد فيها حتى الآن أكثر من 43 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط انتشار كوارث إنسانية، وتوسعت الحرب لتشمل جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023، اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله الجمعة الـ27 من سبتمبر الماضي، ثم اغتالت يحيى السنوار يوم 17 أكتوبر الجاري.