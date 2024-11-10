التحقيقات في عصابة الآثار المزيفة: أنشأوا غرفة على هيئة مقبرة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 11 عنصرًا إجراميًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وبيع آثار مزيفة بالجيزة، واستدراج المواطنين عن طريق السوشيال ميديا، وأوضحت التحقيقات عن قيام المتهمين باستغلال غرفة مشيدة على هيئة مقبرة، لاستدراج ضحاياهم وإيهامهم بالعثور على مقبرة أثرية.

عصابة الآثار المزيفة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام 11 عنصرًا إجراميا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بحيازتهم قطعًا أثرية للبيع وعملات أجنبية لاستبدالها خارج نطاق السوق المصرفى، حيث يقومون باستدراج المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى وعقب الاتفاق معهم على التقابل يقومون بالاستيلاء على أموالهم، كما أسفرت التحريات عن قيامهم باستغلال غرفة "مشيدة على هيئة مقبرة" كائنة بمزرعة بمحافظة الفيوم لاستدراج ضحاياهم وإيهامهم بالعثور على مقبرة أثرية.

المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وعثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات أبرزها (4 بنادق خرطوش - فرد خرطوش – طبنجة – عدد 7 سيارات - حجر منقوش عليه رسومات فرعونية – 30 تمثال "مقلد" – 2 لوحة وتابوت فرعونى فارغين "مقلدين"- كمية من المبالغ المالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.