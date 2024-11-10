تفاصيل ضبط المتهم بقتل طالب في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من كشف ملابسات واقعة مقتل طالب بالسويس وضبط مرتكب الواقعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من إحدى المستشفيات بوصول (طالب- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ وتوفى أثناء إسعافه") على إثر التعدى عليه من آخر بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات حول الجيرة ، تطورت إلى مشاجرة بينهما قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.