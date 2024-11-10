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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح: توفير 333 فرصة عمل للشباب والفتيات خلال سبتمبر

محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، مواصلة جهود مكاتب التشغيل بمديرية العمل فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة. 

وأشار محافظ مطروح إنه تم توفير عدد 333 فرصة عمل خلال شهر سبتمبر الماضى للشباب من أبناء مطروح والوافدين الراغبين فى  العمل من العمالة الفنية (تعيين  فعلي ومؤقت) بالشركات العاملة  بالمشروع القومى للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية، وذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى هذا الملف وخاصة مع ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من مزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح خالد عبد العزيز مدير عام مديرية العمل بمطروح، أن التعيين مؤقت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشات جهات التشغيل طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة  2003 وذلك بعد حصول المعينين على شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة عن طريق إدارة التدريب المهنى بمديرية العمل وكذلك اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية  لتلك الشركات.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية العمل بمطروح مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والحد من البطالة.

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