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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"بأسلوب الخطف".. ضبط عاطل لسرقته حقيبة أجنبي في الساحل

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لسرقته حقيبة أجنبى " بأسلوب" الخطف" بدائرة قسم شرطة الساحل.

تعود الواقعة عندما تم ضبط  عاطل ، له معلومات جنائية  لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة  أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول”  مستخدماً دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب" الخطف" ، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – شاشة – 7 هواتف محمول – جهاز "لاب توب" –2 حقيبة يد “بداخلهما متعلقات شخصية”.

وبمواجهته إعترف بالواقعة المشار إليها وإرتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات بيع المسروقات (لعميله سىء النية - له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) "تم ضبطه" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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