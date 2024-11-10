"بأسلوب الخطف".. ضبط عاطل لسرقته حقيبة أجنبي في الساحل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لسرقته حقيبة أجنبى " بأسلوب" الخطف" بدائرة قسم شرطة الساحل.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل ، له معلومات جنائية لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مستخدماً دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب" الخطف" ، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – شاشة – 7 هواتف محمول – جهاز "لاب توب" –2 حقيبة يد “بداخلهما متعلقات شخصية”.

وبمواجهته إعترف بالواقعة المشار إليها وإرتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات بيع المسروقات (لعميله سىء النية - له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) "تم ضبطه" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.