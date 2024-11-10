سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالنزهة

سقط في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنيين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بالنزهة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين ، مقيمين بمحافظة القليوبية تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب7 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.