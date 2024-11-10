الدفاع الأوكراني يعترض 15 طائرة دون طيار روسية فوق كييف

أفادت إدارة مدينة كييف العسكرية، بأن قوات الدفاع الأوكرانية اعترضت نحو 15 طائرة بدون طيار روسية فوق كييف، في الساعات الأولى من صباح اليوم /الأحد/.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الإدارة: إن "القوات الروسية استهدفت مرة أخرى المناطق السكنية في كييف بطائرات دون طيار هجومية حيث استمرت حالة التأهب للغارات الجوية في كييف لمدة خمس ساعات تقريبًا".

واستخدمت قوات الدفاع الأوكرانية أساليب مختلفة لاعتراض نحو 15 طائرة بدون طيار روسية.. في حين أفادت تقارير سابقة، بأن هجوما ليليا على أوديسا أدى إلى تدمير العديد من المنازل، ووقوع إصابات بين المدنيين.