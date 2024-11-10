خبير أثري: اكتشاف دفنات جبانة العساسيف يبرز تقدم البعثات المصرية في أعمال الحفر

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إنّ الدولة لديها حوالي 40 بعثة مصرية في أعمال الحفر والآثار، موضحا أنّ منطقة جبانة العساسيف في جبل القرنة بالأقصر تعد من ضمن الأماكن التي حققت فيها البعثات المصرية تقدم كبير في أعمال الحفر، معلقا: «جبانة العساسيف تعتبر المكان الخاص بالعمال البسطاء الذين يسكنوا بجانب الدفنات الملكية».

اكتشاف مقبرة بجبانة العساسيف تضم 11 دفنة

وأضافت «سعد»، خلال حواره مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ البعثة المصرية اكتشفت مقبرة بجبانة العساسيف تضم 11 دفنة ملفوفين بلفائف كتانية على درجة عالية من التقنية، مشيرا إلى أنّه أثناء فحص هذه الدفنات ظهر النول المصري الذي كان يُصنع به الكتان، إذ إنّ النول كان على درجة من الدقة اللامتناهية، بالتالي لا يوجد أي حضارة مواكبة تستطيع صناعة النسيج بهذا الشكل من الدقة.

ارتفاع المستوى المعيشي لأصحاب الدفنات

وتابع: «مجموعة المحتويات والمقتنيات الأثرية في الدفنات الخاصة بجبانة العساسيف كانت تدل على أنّ ارتفاع المستوى المعيشي لأصحاب هذه الدفنات مقارنة بمستوى دفنات خاصة بجبانات أخرى».