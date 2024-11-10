رئيس اتحاد التأمين: نستهدف توقيع بروتوكولات لدعم التحول الرقمي في القطاع

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن إطلاقنا اليوم للنسخة السادسة من ملتقي راندفو شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين ، يؤكد على دعم هيئة الرقابة المالية للقطاع ، والحكومة المصرية.



وأضاف خلال فعاليات إنطلاق مؤتمر راندفو السادس للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ ، إنه وعلى مدار السبعين عامًا الماضية، واصل الاتحاد تحقيق إنجازات عديدة أعادت تعريف دوره كركيزة قوية تدعم سوق التأمين المصري، وكان لي شرف توثيق جزء كبير من هذا التاريخ من خلال الفيديوهات والكتب المتاحة للجميع عبر قنوات الاتحاد.

حضر الملتقي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء ، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية

وتابع الزهيري:" خلال هذه السنوات، كان أكبر أصولنا هو العنصر البشري - رأسمالنا الحقيقي. لقد عملنا على تعزيز هيكل الاتحاد، واستقطاب المواهب الجديدة، وتهيئة بيئة عمل إبداعية ومبتكرة للجميع، هذا التوازن بين الخبرة والابتكار قد حول ثقافة العمل إلى بيئة يفتخر أي شخص بالانضمام إليها".

واوضح انه على مستوى اللجان الفنية، قادنا بفخر في إنشاء العديد من اللجان المبتكرة، وكنا من أوائل الاتحادات العربية التي أسست لجانًا متخصصة، مثل لجنة التأمين المستدام ولجنة خبراء التفتيش، حيث يتميز كل منها بتركيزه المميز وإبداعه.

ومن خلال جهود اللجان الفنية، قام الاتحاد المصري للتأمين بتطوير 24 منتجًا تأمينيًا جديدًا ووضع خمس إرشادات فنية، تم نشر اثنين منها بالفعل، لتساعد هذه الجهود في ضمان بقاء سوقنا قويًا ومستجيبًا لاحتياجات العملاء، بالإضافة إلى ورش العمل الفنية، نظمنا مؤتمرات متخصصة، بما في ذلك منتدى التأمين الطبي والرعاية الصحية، وحدث الشمول المالي والاستدامة، ومؤتمر التأمين متناهي الصغر الرائد في الأقصر، الذي سيشهد نسخته الرابعة الناجحة في عام 2025.

وأشار الى أنه بدعم من لجنة التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتماشى هذه المبادرات مع رؤيتنا الاستراتيجية التي تم تطويرها في عام 2019 للوصول إلى الشرائح غير المخدومة وتعزيز النمو الاقتصادي والمرونة، حيث تم وضع هذه الاستراتيجية لمعالجة المخاطر التي تواجه الأفراد والقطاعات غير المؤمن عليهم بسبب نقص الوعي أو الحواجز المالية.

ذكر رئيس الاتحاد أنه على صعيد تبادل المعرفة ونشر المعلومات، أصدرنا 355 نشرة أسبوعية يتم توزيعها على أكثر من 10,000 جهة اتصال، تغطي منتجات جديدة، واتجاهات، وأحداث عالمية هامة، وأكثر من ذلك بكثير.

وتماشيًا مع استراتيجيتنا لعام 2019 التي تركز على الوصول إلى الفئات غير المخدومة، أقمنا شراكات مع منظمات مثل مؤسسة أهل مصر واتحاد الصناعات المصرية لتوسيع نطاق وصولنا إلى الشركات الصغيرة والمجتمعات غير المخدومة.

واكد على ، مواصلة هذا التقدم من خلال توقيع بروتوكولات لدعم التحول الرقمي في قطاع التأمين، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي الوطني في مصر، واحدة منها مع شركة إي فاينانس والأخرى مع البريد المصري.

في سياق آخر، تابع": عملنا عن كثب مع هيئتنا المنظمة لإطلاق مبادرات رئيسية، بما في ذلك إنشاء مجموعتين تأمينيتين هامتين: التجمع المصري للتأمين الإلزامي في 2019، وتجمع التأمين على السفر المصري في 2021".



طما اشار الزهيري إلى أن هذه التجمعات كانت أساسية في إدارة ديناميكيات السوق، وتعزيز المنافسة، وضمان الحوكمة والتغطية العادلة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نتعاون بنشاط مع هيئة الرقابة المالية لتطوير تجمع تأميني جديد مخصص لتغطية الكوارث الطبيعية، ونأمل إطلاقه قريبًا.



وأردف:" بالانتقال إلى موضوع المخاطر الطبيعية، تذكرني مسؤوليتنا الحرجة في تعزيز الاستدامة وبناء مجتمعات مرنة. لقد جعل الاتحاد معالجة هذه المخاطر محور اهتمامه. منذ عام 2018، نظمنا خمسة سباقات ماراثون سنوية، تمحورت كل منها حول موضوعات مهمة مثل الصحة، وسلامة الطرق، والاستدامة البيئية، مع التركيز المستمر على تعزيز التفكير "الأخضر" حتى عام 2024. أعتبر عام 2022 عامًا هامًا في جهودنا نحو الاستدامة، حيث تميز بماراثون أخضر في يوليو وخمس ورش عمل مخصصة للتأمين المستدام خلال مؤتمر COP 27 في نوفمبر.

بناءً على هذه الجهود، وتضامنًا مع الحركة العالمية من أجل عالم أكثر خضرة، اجتمعنا هذا الصباح لزراعة 50 شجرة.

يهدف هذا المشروع، المدعوم بمساهمات كريمة من معالي الدكتور محمد فريد، إلى تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل المستخدمة خلال الرنديفو. بالإضافة إلى ذلك: اليوم وغدًا، سنجمع جميع المواد المتبقية من الحدث لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

نحن أيضًا نتخذ خطوات لتقليل استخدام الورق، ونتجه نحو استخدام المواد الإلكترونية والورق المعاد تدويره للحد من بصمتنا البيئية.

أخيرًا، وليس آخرًا، يعمل الاتحاد بنشاط مع هيئة الرقابة المالية لإطلاق التأمين البارامتري لصناعة التأمين المصرية العام المقبل.

كما نقوم ببناء القدرات من خلال مبادرات مثل برنامج دبلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث نجح اثنان من الخريجين في اجتياز أول امتحاناتهم مع جمعية الاكتواريين.

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ذكر أن الرنديفو هذا العام في وقت حاسم لصناعتنا نحن نتقدم من النمو المستمر نحو مستقبل من الابتكار والتقدم، حتى مع مواجهتنا لتحديات مثل الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

اليوم وغدًا، دعونا نعمل معًا لمناقشة وصياغة مستقبل التأمين.

في الختام، أود التأكيد على أن إنجازاتنا تعكس جهدنا الجماعي، لكن رحلتنا لم تنته بعد. أعبر عن خالص امتناني لهيئة الرقابة المالية، وخاصة معالي الدكتور محمد فريد، لدعمه المستمر لصناعتنا.

دعونا نغتنم الفرص المتاحة ونعمل معًا نحو مستقبل مستدام وشامل ومزدهر لقطاع التأمين. شكرًا لجميع رعاتنا، والمتحدثين، والشركاء، والداعمين. دعمكم هو أساس هذا الحدث الرائع".

وانطلقت اليوم النسخة السادسة من الملتقى السنوي للتأمين وإدارة التأمين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة السياحة والآثار.

ويواصل الاتحاد المصري للتأمين تحضيراته النهائية لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024 تحت عنوان: "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين