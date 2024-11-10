ads
الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يعلن تنفيذ 52 مشروعا لإقامة المدارس

بعدد فصول 796 فصلاً مدرسيًا

اللواء علاء عبدالمعطي
اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إنه تم الانتهاء من 18 مشروعًا قوميًا لإقامة المدارس ضمن خطط الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ، خلال عام، بإجمالي 242 فصلًا دراسيًا، وبتكلفة تعاقدية بلغت 143 مليون، 309 ألف جنيهًا.

وأوضح، أنه جارى العمل على الانتهاء من 34 مشروعًا آخر لإنشاء المدارس، تضم 554 فصلًا دراسيًا، وبقيمة تعاقدية تصل إلى 520 مليون، و 912 ألف جنيهًا.

وأكَّد محافظ كفرالشيخ، أن هذه المشروعات تسهم في تحسين البنية التحتية لقطاع التعليم بالمحافظة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، ما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تطوير القطاعات الحيوية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق جودة التعليم وبناء الإنسان المصري.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول الهيئة العامة للأبنية التعليمية محافظة كفرالشيخ