الدفاع المدني الفلسطيني: شمال غزة يتعرض الآن لعملية برية عسكرية إسرائيلية

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن شمال غزة يتعرض الآن لعملية برية عسكرية إسرائيلية، والواقع يزداد سوءا، حيث يحاصر جيش الاحتلال منطقة جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون حصارا خانقا منذ 36 يوما ويمنع الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية من ممارسة عملها لليوم السادس عشر على التوالي.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة وتحديدا في منطقة الشمال التي تمنع من ممارسة مهامها وإذا فكرت أن تعود إلى العمل يتم استهدافهم وقتلهم وهو تهديد واضح وصريح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أن الاحتلال يستهدف يوميا المنازل المأهولة بالسكان بشكل كبير، ويوقع الاحتلال شهداء بكل استهداف، مشيرا إلى أنه في استهداف واحد سقط 255 شهيدا من عائلة واحدة وغيرها من العائلات.