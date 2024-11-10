إنفوجرافيك .. حصاد جامعة أسيوط خلال أسبوع

نشرت جامعة أسيوط، انفوجراف حصادها الأسبوعي، لأهم الأنشطة والبرامج والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 1 نوفمبر حتى 7 نوفمبر 2024.

وجاء الحصاد كالتالي:

افتتح الدكتور المنشاوي "وحدة الإصابات" بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، مؤكدا أن مستشفي الإصابات والطوارئ الجامعي؛ مشروع قومي يستوعب ضحايا الحوادث في صعيد مصر كافةً.



• أصدر الدكتور المنشاوي قراراً برفع قيمة الأجر اليومي للعمالة اليومية على مستوى أقسام جامعة أسيوط المختلفة



• نظمت جامعة أسيوط "أسبوع الدعوة الإسلامية" بعنوان «العقيدة الإسلامية: مفهومها وخصائصها، والدكتور المنشاوي؛ يتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على دعمه الكبير للمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

• شارك طلاب جامعة أسيوط في برنامج السياسة الخارجية بوزارة الخارجية والهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والدكتور المنشاوي يؤكد أن مشاركة الطلاب؛ تعزيز لوعيهم السياسي، ومسئوليتهم الوطنية وتكسبهم قيم الحوار والتفكير النقدي



• ابتكر طلاب هندسة أسيوط؛ نموذج سيارة سباق كهربائية بخامات محلية ١٠٠% ورئيس جامعة أسيوط يؤكد حرص الجامعة على تشجيع طلابها المتميزين في مختلف المجالات.



• أطلقت جامعة أسيوط؛ فعاليات مهرجان "إنسان مبدع" لاكتشاف المواهب الفنية خلال الفترة من 3 نوفمبر، وحتى 7 نوفمبر تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



• في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان": نظمت جامعة أسيوط؛ ورش فنية لطلاب المدارس من ذوي الإعاقة السمعية لاكتشاف المواهب، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



• شهدت جامعة أسيوط؛ حفل تخرج الدفعة السابعة من كلية طب الأسنان، والدكتور المنشاوي؛ يوجه التهنئة للخريجين ويدعوهم لمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال



• أطلقت جامعة أسيوط مسابقة "بداية طريق" فى مجال الفنون البصرية؛ في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان ". والدكتور المنشاوي يؤكد أن الهدف من المسابقة؛ طرح أفكار فنية مبتكرة لتطوير الشكل الجمالي للحرم الجامعي



• نظمت جامعة أسيوط؛ ورشة عمل حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى صحة المرأة تزامناً مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة "أكتوبر الوردي"؛ وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".



• نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط؛ دورة تدريبية بعنوان "النظام الداخلي للجودة"



• نظمت كلية التربية بجامعة أسيوط، ندوة تثقيفية حول "مصر ..عمارة المكان وبناء الإنسان"؛ ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"



• ناقش "مركز دراسات المستقبل" بجامعة أسيوط؛ الاستفادة من نتائج البحوث في تحقيق التنمية الشاملة وإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة المركز



• أطلقت كلية الطب بجامعة أسيوط؛ فعاليات اليوم البيئي المجتمعي الأول حول: "الذكاء الاصطناعي وعلاقته بمجالات الصحة"



• أشاد رئيس جامعة أسيوط ؛ باحتفالية أسيوط بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ويؤكد أن احتفالية؛ تنشيط للسياحة المصرية على مستوى العالم



• في إطار مبادرة "بداية": نظمت جامعة أسيوط قافلة لدعم الصحة النفسية للمرأة في (٣) من قرى محافظة أسيوط



• تحت شعار "العلم والمجتمع يداً بيد"؛ نظمت جامعة أسيوط؛ فعاليات ملتقى التوعية بسرطان الثدي بحضور؛ والدكتور المنشاوي يؤكد على أهمية التشخيص المبكر للمرض ودوره في رفع معدلات الشفاء



• نظمت "كلية التمريض" جامعة أسيوط؛ معرضها الخيري الخامس والعشرين.



• شهد الدكتور المنشاوي؛ الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لهيئة فولبرايت؛ بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي



• ألتقى الدكتور المنشاوي؛ البروفيسور إيمانويل كورنيلو أحد أعضاء فريق المعلوماتية الحياتية بجامعة مونبلييه الفرنسية ويؤكد أن اللقاء يستهدف مناقشة مشروع التعاون المشترك بين جامعة أسيوط وجامعة مونبلييه حول: إجراء الأبحاث والتحاليل المختصة بمسببات مرض السرطان



• شهد رئيس جامعة أسيوط؛ بروتوكول التعاون المشترك بين كلية التربية للطفولة المبكرة وقطاع المدارس المصرية اليابانية بأسيوط ويوضح أن التعاون بين الطرفين في مجالات: ورش العمل وبرامج التدريب لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين



• أجرى الدكتور المنشاوي؛ جولة تفقدية مُفاجئة داخل عدد من القطاعات والوحدات بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط للاطمئنان على سير العمل ويوجّه بمجموعة من الإجراءات الإضافية لتحسين مستوى الأداء في إطار رفع الجودة المستمرة



• أعلنت جامعة أسيوط فتح باب التقديم الإلكتروني للوحدات السكنية الشاغرة بمساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتقديم مستمر حتى 19 من نوفمبر 2024



• كرمت جامعة أسيوط الفائزين والمشاركين في المسابقة الدينية الكبرى "بمناسبة المولد النبوي الشريف " بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



• نظمت كلية الصيدلة بجامعة أسيوط؛ المؤتمر الدولي الرابع عشر للعلوم الصيدلية بعنوان "نحو أبحاث صيدلانية متعددة التخصصات وصديقة للبيئة" بمشاركة واسعة من الأكاديميين والمتخصصين



• "علوم الأرض والتنمية المستدامة في أفريقيا" المؤتمر الدولي الثاني عشر لكلية العلوم بجامعة أسيوط والدكتور المنشاوي يؤكد أن المؤتمر يستهدف الخروج بتوصيات تخدم خطط التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية



• أصدر الدكتور المنشاوي؛ قرارات بتعيين وندب (٥) قيادات أكاديمية جديدة بكليات جامعة أسيوط



• برعاية الدكتور أحمد المنشاوي: شهدت جامعة أسيوط؛ ختام فعاليات أسبوع الدعوة الإسلامية «العقيدة وبناء الإنسان» والدكتور المنشاوي يشيد بالزخم العلمي والثقافي والتوعوي الذي شهدته ندوات "أسبوع الدعوة الإسلامية"



• "رأس المال البشري وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل" ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة؛ لبناء الإنسان "



• "أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد " في ندوة توعوية تثقيفية بكلية الهندسة جامعة أسيوط



- الدكتور المنشاوي يؤكد أن جامعة أسيوط لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع، مشيدا بقريق كورال ذوي القدرات الخاصة، وتفوقهم وتميزهم، ومشاركتهم الإيجابية في كل المناسبات التي تنظمها الجامعة، وذلك في تقرير قناة إكسترا نيوز .