تكاثر للسحب الركامية المحملة بالأمطار الرعدية على سواحل الإسكندرية

تشهد سماء الإسكندرية اليوم الأحد 10 نوفمبر، تكاثر للسحب المنخفضة المحملة بالأمطار غزيرة والرعدية، وسط توقعات بسقوط أمطار متوسطة الشدة رعدية على بعض المناطق بالمدينة، بحسب ما جاء في تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومنذ قليل تعرضت منطقة العامرية والعجمي لسقوط امطار متوسطة لخفيفة، وذلك بسبب مرور السحب الركامية والتي تتقدم باتجاه الساحل الغربي للمحافظة والمتوقع أن يصاحبها رخات من الأمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن آخر صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ( مطروح - الإسكندرية ) وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وجاءت درجات الحرارة اليوم 21 درجة مئوية، وسرعة رياح 21 كم/ ساعة، ونسبة سقوطة أمطار 20%، مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة، كما جاءت نسبة الرطوبة المرتفعة قليل اليوم 60 %.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن استعداد الشركة بكامل طاقتها لموسم الأمطار من خلال وجود تمركزات وانتشار معدات في كافة المناطق الحيوية، والمتوقع بها سقوط الأمطار، وتراكم للمياه.