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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الصينية: الفلبين تنتهك بشكل واضح سيادتنا الإقليمية وحدودنا البحرية

الفلبين والصين
الفلبين والصين
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قالت الخارجية الصينية، إن الفلبين تنتهك بشكل واضح سيادتنا الإقليمية وحدودنا البحرية.


وأضافت الخارجية الصينية، خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: نرفض قانون المناطق البحرية في الفلبين ونعتبره انتهاكا لسيادتنا الإقليمية وحقوقنا في بحر الصين الجنوبي.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية، الأحد ،إنها رصدت حاملة طائرات صينية جنوب الجزيرة، وهو ما يعيد مجددا التواترات إلى الواجهة بين الصين وتايوان

وفي وقت سابق، اعربت الصين عن إدانتها لقوانبن سنتها الفلبين بشأن السيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي.

وحثت المتحدثة باسم الخارجية الصينية مانيلا على احترام سيادة الصين وحقوقها البحرية والكف عن اتخاذ اي اجراء احادي قد يفاقم النزاع ويعقد الوضع للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، مشيرة الى ان الصين تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة.

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