رئيس دولة الإمارات يصل الكويت في زيارة رسمية

وصل رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ووفد رسمي يرافقه اليوم /الأحد/، إلى مطار الكويت في زيارة دولة.



وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد ال نهيان لدى وصوله إلى المطار، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الصباح وكبار رجال الدولة في الكويت.

من جانبه، أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت الدكتور مطر النيادي أن الزيارة التاريخية تأتي في إطار العلاقات الإماراتية - الكويتية الراسخة التي تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ المشترك؛ وتلبية لدعوة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأن الزيارة تؤكد تطور تلك العلاقات والروابط بشكل مستمر وتستند إلى دعم قائدي البلدين.

وأضاف أن زيارة رئيس الدولة ولقاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ يعكس ويرسخ العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وتفتح آفاقا جديدة ومتعددة للتعاون في مختلف المجالات، موضحا أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور شهرين من انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين وما صاحبها من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة أهمها تجنب الازدواج الضريبي والدفاع والبنية التحتية والأمن السيبراني والبيئة وتقنية المعلومات.

وبين أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين من خلال وضع أطر عمل تسهم في الاستفادة من الفرص والإمكانات التي تمتلكها الدولتان بما يعود بالنفع والفائدة المشتركة على البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين البلدين الشقيقين والتي استهلت في عام 2024 بزيارة دولة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى دولة الإمارات ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ مما لا شك فيه أنها ساهمت في دفع جهود التعاون والتنسيق إلى آفاق أوسع بين البلدين الشقيقين.