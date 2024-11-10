الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 مسيرة أوكرانية فوق 4 مناطق روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأحد/ التصدي لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بالمسيرات، على أربع مناطق روسية.



وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 23 طائرة أوكرانية، معظمها في مقاطعة بريانسك.

وأشارت إلى أن الطائرات الـ23، تم إسقاط 17 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وثلاثة فوق مقاطعة روستوف، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك.

وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا - بشكل دوري - لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، مستهدفة المناطق الآهلة بالمدنيين ومراكز رعاية الأطفال والمسنين، إضافة للبنى التحتية بهدف بث الرعب وفقدان الأمن والتأثير على معنويات المواطنين الروس.