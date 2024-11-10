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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لقاء السيسي الأبرز.. برنامج عمل مكثف لرئيس وزراء ماليزيا بالقاهرة

السيسي ورئيس وزراء
السيسي ورئيس وزراء ماليزيا
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يجرى أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا اليوم مباحثات مع كبار المسئولين المصريين حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز العلاقات  بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وأكد السفير الماليزي لدى مصر محمد تريد سفيان أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم جاء إلى مصر بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمثل زيارته علامة فارقة مهمة في العلاقات بين ماليزيا ومصر

وقال السفير الماليزي إن الزيارة ستمهد الطريق لتنويع وتعزيز التعاون فضلا عن في معالجة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وتوقع السفير الماليزي أن يركز اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الماليزي على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والسياحة والتعليم والشئون الدينية

وتتناول المباحثات استكشاف تعاون جديد في مجالات الصحة والطاقة المتجددة والمياه والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فلسطين

ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي تبادل مذكرات التفاهم بين ماليزيا والأزهر الشريف للتعاون في كلية الدراسات الإسلامية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في الشئون الدينية بين ماليزيا ومصر

وسيلقى رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم الأحد محاضرة عامة من ‏الأزهر الشريف بعنوان معا أقوي: رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجى ‏والاجتماعى والاقتصادي

ويشهد رئيس الوزراء الماليزي خلال زيارته لمصر تدشين مركز تجميع وإنتاج سيارات بروتون ساجا والذي من المخطط أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 5 آلاف سيارة في عام 2025
 

أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي