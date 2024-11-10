لمدة شهر.. غلق كلى لطريق مصر- أسوان الزراعي الغربي في الاتجاه القادم من الصعيد

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق كلى لطريق مصر- أسوان الزراعي الغربي، بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 10 / 11 / 2024، ولمدة شهر.

وأوضح مصدر بالمرور، أن الإغلاق جاء فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور 3 يوليو امتداد حسب الله الكفراوى والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور.

كما أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلة المرورية التالية:-



- حركة المركبات القادمة من الصعيد وترغب باستكمال السير اتجاه مناطق المنيب يتم الدخول يميناً إلى مسار التحويلة المستحدثة بعرض (4) حارات مرورية واستكمال السير بمسار التحويلة ثم العودة إلى الطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.