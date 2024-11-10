محافظة الجيزة: غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لطريق مصر اسوان الزراعى الغربي القادم بالإتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب وذلك لمدة (شهر) ابتداءً من اليوم الأحد الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٤ .

يأتي ذلك في اطار تنفيذ أعمال مشروع محور ٣ يوليو امتداد حسب الله الكفراوى والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور وذلك أعلى طريق مصر اسوان الزراعى الغربي بالإتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب.



وأوضحت المحافظة أن الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الاتية :-



حركة المركبات القادمة من الصعيد وترغب بإستكمال السير اتجاه مناطق المنيب يتم الدخول يميناً الى مسار التحويلة المستحدثة بعرض عدد (٤) حارات مرورية واستكمال السير بمسار التحويلة ثم العودة الى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الاعمال.



قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .