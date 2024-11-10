محافظ الغربية: تشديد الرقابة على المخابز البلدية بالسنطة.. وحملات مستمرة لضبط المتلاعبين

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، أن المحافظة كثفت من إجراءاتها لمتابعة مخابز إنتاج الخبز البلدي بالسنطة، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، على المخابز البلدية بقرى بلكيم وقرية ميت الليث بركز السنطه والتي اسفرت عن تحرير 10 محاضر .

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير مخبز بقرية ميت الليث م السنطة نقص وزن 15 جرام ،مخبز بقرية بلكيم م السنطة انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ،مخبز بقرية بلكيم م السنطة نقص وزن 13 جرام ،مخبز بقرية بلكيم م السنطة نقص وزن 9 جرام، مخبز بقرية بلكيم م السنطة نقص وزن 8 جرام.

كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير عدد خمس محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء، و أعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

و أِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .