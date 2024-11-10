صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.64%، ليصل إلى مستوى 31,468.77نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.71%، وصولًا إلى مستوى 3,276.31 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1%، وصولًا إلى 8,327.99نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.92%، ليصل إلى مستوى 11,610.38نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.69%، ليصل إلى مستوى 39,089.01 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.7%، مسجلًا 13,816.31نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.95%، وصولًا إلى 6,822.31 نقطة.