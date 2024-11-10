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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"يديعوت أحرونوت": وزير الشئون الاستراتيجية يتوجه لواشنطن لبحث وقف إطلاق النار مع حزب الله

إسرائيل وحزب الله
إسرائيل وحزب الله
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم /الأحد/، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، توجه إلى الولايات المتحدة الليلة الماضية؛ لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله.


جاء ذلك بعد أن أكد مسؤولون سياسيون في الولايات المتحدة للصحيفة وجود تقدم في المحادثات لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله، وقالوا إن هناك فرصا للتوصل إلى تسوية في لبنان بقيادة عاموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس جو بايدن وبتشجيع من الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأضاف المسؤولون أن ثمة جهود كبيرة لعقد" صفقة رهائن صغيرة". وتشير التقديرات إلى أن ترامب يريد رؤية حل في لبنان قبل دخوله البيت الأبيض.

رون ديرمر الولايات المتحدة البيت الأبيض وقف إطلاق النار مع حزب الله