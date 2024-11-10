عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الحمى عند الأطفال.. أعراض وعلامات يجب مراقبتها".

وقال التقرير: "تعد الحمى أحد أكثر الأعراض شيوعا التي تصيب الأطفال وهي عادة ما تكون إشارة لوجود مشكلة صحية تحتاج إلى انتباه فوري ولكن ما يجب أن يعرفه الآباء أن ارتفاع درجة الحرارة ليس مجرد عرض عابر بل قد يكون مؤشر على حالة صحية تستدعي العناية الطبية".

وأضاف: "على الرغم من أن الحمى في حد ذاتها ليست مرضا إلا أنها بحسب الأطباء قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التشنجات الحرارية خاصة في الأطفال الأقل من 5 سنوات".

وتابع: "إذا كانت الحمى مصحوبة بالنعاس الشديد وصعوبة في التنفس أو فقدان الشهية فقد يشير ذلك إلى حالة تحتاج إلى تدخل طبي عاجل وفي حالات أخرى قد يعاني الطفل من طفح جلدي أو آلام شديدة في البطن ما يستدعي ضرورة استشارة الطبيب فورا".